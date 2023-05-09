18 ярких фото с празднования Дня Победы в Ижевске

Как прошел главный праздник года в Ижевске Фото: Мария Бакланова

9 мая 2023 года в столице Удмуртии отметили 78-ю годовщину великой победы.

С самого утра прошло торжественное возложение венков к Вечному огню, а затем в городе начались праздничные патриотические мероприятия.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Главным событием дня, конечно же, стал Парад Победы, в котором приняли участие более 2 тысяч человек. Ижевчане и гости столицы Удмуртии также увидели военную технику, в том числе новинки. Зрителям также показали новые беспилотники.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с 9 мая. Также он отметил юных победителей конкурса «Равняемся на героев». Лучшими из 62 команд в смотре песни и строя стали ребята из Балезинского района, а также кадеты из ижевской школы №60. Они награждены поездкой в Брестскую крепость. В этом году конкурс проводился в третий раз, и участие приняли 4,5 тысячи школьников со всей Удмуртии.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

На Центральной площади весь день царило праздничное оживление. Несмотря на прохладную погоду, люди массово вышли гулять и некоторые даже забегали освежиться в фонтан.

С большим интересом люди разглядывали фотовыставку «Истории нашей Победы» (6+), которая объединила более 250 рассказов о героях военных лет.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

А ижевские спортсмены, а также победители спортивных конкурсов общим числом около тысячи человек приняли участие в «Эстафете мира».

Но программа еще не закончилась. В 19:00 на набережной выступит Хор отцов, а в 19:30 начнется концерт «Истории нашей Победы» (6+). Послушать патриотические песни и рассказы о героях Великой Отечественной войны могут все желающие. Также в социальных сетях будет вестись прямая трансляция.

Сроки проведения проекта «Истории нашей Победы»: с 13 апреля по 9 мая 2023 года. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам» (12+).

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