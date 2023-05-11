На одинокую женщину в Сарапуле напали со спины и ударили по голове

Фото: mvdmedia.ru

В Сарапуле по подозрению в разбойном нападении на женщину задержали 56-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, вечером в районе железнодорожного переезда подозреваемый заметил одинокую женщину и направился за ней следом. Мужчина подобрал палку и, улучив момент, когда мимо проезжал поезд, ударил потерпевшую по голове. Сразу после этого он вырвал у землячки сумочку и убежал.

Криминальной добычей мужчины стали мобильный телефон и банковские карточки. Но обналичить награбленное подозреваемый не успел – женщина заблокировала банковский счет, а полицейские успели поймать его до того, как он продал гаджет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Мужчина находится в заключении под стражей.

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