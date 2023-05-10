42-летнего жителя Ижевска осудили за экстремистские комментарии в интернете

Мужчина удалил комментарии, в которых разжигал ненависть Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в призыве к совершению экстремистских действий осудили 42-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда столицы Удмуртии.

С 2020 по 2021 год мужчина размещал гневные комментарии на своей странице ВКонтакте. В них осужденный призывал к насилию по признаку отношения к религии. Ижевчанин унижал достоинство других людей, а также возбуждал по отношению к ним вражду и ненависть.

В судебном заседании обвиняемый признал вину, а также раскаялся. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Все комментарии с его страницы были удалены.

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