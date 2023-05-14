Победитель «Голоса Удмуртии» выступит на сцене федерального шоу «Ты супер! 60+»

Мужчина поборется за право выйти в финал Фото: Гульназ Гырдымова

Финалисты и победители республиканского вокального конкурса «Голос Удмуртии» (6+) продолжают покорять столицу России. В этот раз Владимир Волков из Вавожа, победитель проекта в номинации «Серебряный голос», отправился покорять шоу «Ты супер! 60+» (6+), которое транслируется на телеканале НТВ.

Мужчина будет состязаться с вокалистами из России, Израиля, Беларуси и других стран.

Посмотреть выпуск можно будет уже сегодня в 20:20 на федеральном канале.

Напомним, что ранее финалистка «Голоса Удмуртии» (6+) Снежана Широких стала обладательницей гран-при на фестивале «Золотой голос России», а победитель Артемий Прозоров спел на программе Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+)

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