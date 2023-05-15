Жителя Можги осудили за угон автомобиля

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей Грачев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии вынесен приговор в адрес 55-летнего жителя Можги, совершившего угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Можгинского районного суда.

По данным следствия, в июле прошлого года подсудимый работал на автомойке где было совершено преступление.

«Подсудимый взял у администратора автомойки ключ от принадлежащего потерпевшему автомобиля NISSAN, находившегося на территории указанной автомойки, проник в салон вышеуказанного автомобиля, запустил двигатель и, действуя неправомерно, то есть без ведома и разрешения владельца автомобиля, приступил к управлению вышеуказанным автомобилем и скрылся с места преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина признал свою вину. Суд принял во внимание раскаяние подсудимого, помощь расследованию, а также его состояние здоровья и назначил ему наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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