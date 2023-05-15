В Удмуртии запретят продажу алкоголя в дни Последних звонков

За нарушение антиалкогольного закона предпринимателям грозит штраф Фото: архив редакции

Продажу алкогольных напитков на территории Удмуртии запретят в дни последних звонков, а именно 22 и 23 мая. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Виктор Лошкарев на своей странице Вконтакте.

Как отметил министр, данное ограничение связано с законом о розничной продаже алкоголя. За нарушение которого предпринимателям может грозить штраф до 300 000 рублей.

«Призываю Вас позаботиться о здоровье наших детей, а также не подвести самих себя и проявить социальную ответственность», – говориться в сообщении министра промышленности и торговли Удмуртии.

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