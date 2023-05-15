Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 5:49

46-летний мужчина и 5-летний ребенок получили травмы в ДТП в Воткинске

Столкнулись три легковушки
Софья Кель
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

14 мая на 36 км трассы Ижевск – Воткинск произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Столкнулись три легковушки – «Иж-2126», Volvo FH и Subaru Forester. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Травмы получили 46-летний водитель «Ижа» и 5-летний ребенок, который также находился в автомобиле. По факту ДТП проводится проверка.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Победитель «Голоса Удмуртии» спел на программе Андрея Малахова

Финалистка проекта «Голос Удмуртии» Снежана Широких взяла гран-при на фестивале «Золотой голос России»