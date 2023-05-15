46-летний мужчина и 5-летний ребенок получили травмы в ДТП в Воткинске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

14 мая на 36 км трассы Ижевск – Воткинск произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Столкнулись три легковушки – «Иж-2126», Volvo FH и Subaru Forester. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Травмы получили 46-летний водитель «Ижа» и 5-летний ребенок, который также находился в автомобиле. По факту ДТП проводится проверка.

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