Скульптуру программиста установят на бульваре Гоголя в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске появится памятник программисту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, ссылаясь на информацию министерства цифрового развития Удмуртии.

Памятник расположится на бульваре Гоголя между ИТ-лицеем №24 и УдГУ. На выбор места повлияли жители города – на Госуслугах проходил специальный опрос. Авторами скульптуры стали члены союза художников России Александр Чувашев и Андрей Галимзянов, а также член союза дизайнеров страны – Алексей Ильин. Деньги на установку арт-объекта выделят ИТ-компании и меценаты.

«ИТ-сектор республики развивается и растет. Увеличивается число ИТ-компаний и количество их сотрудников. Кроме того, Удмуртия стала регионом с одним из лучших показателей роста индустрии разработки ПО. Появление в Ижевске скульптуры программиста позволит позиционировать Удмуртию как регион, который уделяет значительное внимание развитию ИТ-отрасли как в ИТ-сообществе, так и в глазах жителей и гостей столицы», – заявил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

Власти надеются, что в будущем скульптура также станет популярным местом для фотографирования. Жители и гости Ижевска смогут сесть на стул и стать частью композиции. В администрации города также отметили, что памятник ИТ-специалисту является частью арт-группы, в которую также войдут фигуры сисадмина и связиста.

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