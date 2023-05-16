В Ижевске стартовал капитальный ремонт в подземном переходе около УдГУ

Переход УдГУ начали ремонтировать. Фото: Дана Солнцева

Это свершилось! Подземный переход около УдГУ начали ремонтировать. На данный момент внутри перехода снимают старое покрытие со стен и демонтируют лесенки.

Ранее мы рассказывали о появившихся около «подземки» ограждениях.

Напомним, что привести в порядок этот подземный переход хотели еще к 1 сентября 2022 года, но не получилось. По словам городских властей, причиной стала недобросовестность подрядчика.

В этом году ремонтом перехода будет заниматься компания из Казани ООО СК «Марстрой». Ремонт планируют завершить до 31 июля 2023 года.

Начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов рассказал, что новый подрядчик уже приступил к ремонтным работам.

На объекте постоянно находятся более 10 рабочих. Фото: Дана Солнцева

Перекрывать вторую часть перехода, по которой передвигаются студенты и преподаватели, пока никто не будет. Но если будет необходимо, то к организации временного наземного перехода уже все готово.

Во время ремонта в переходе подготовят систему водоотведения, а еще сделают навесы, подъемники для маломобильных граждан, а также положат противоскользящую плитку.

«После подготовительных работ начнутся отделочные. На объекте постоянно находятся более 10 рабочих, и у нас все расписано по графику. Мы планируем уложиться в установленный срок», – рассказал представитель подрядной организации Данис Ахметзянов.

На ремонт выделили почти 20 миллионов рублей. Фото: Дана Солнцева

Подрядчик условно разделил ремонт перехода на две половины. Сначала в порядок приведут уже перекрытую ветку, а потом приступят к ремонту второй части. В это время жители и гости Ижевска смогут переходить улицу Удмуртскую по отремонтированной части перехода.

На реализацию этого проекта городские власти выделили почти 20 миллионов рублей.

«Мы ждали этого ремонта и вместе со студентами обсуждали и проектировали дизайн подземного пешеходного перехода. Нюансов, которые нужно учесть, очень много. Все-таки этот переход – важное место для жителей и гостей Ижевска», – поделилась Ирина Чазова, заведующая кафедрой государственной службы и управления персоналом УдГУ.

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