Из полицейских – в мастерицы: жительница Ижевска создает полигональные скульптуры

Айгуль Камалитдинова и ее полигональная скульптура. Фото: предоставлено героиней

Она работала в полиции, а теперь служит юристом в крупной компании. Ее медитация – это создание полигональных скульптур, похожих на бриллианты с множеством граней. Она даже выучилась на сварщика, мечтая создавать металлические арт-объекты в Ижевске. В интервью «Комсомолке» Айгуль Камалитдинова рассказала о том, почему этот вид творчества похож на юридическую работу, как она создавала 3-метрового золотого медведя и почему так трудно создавать зеркальные маски.

Своеобразная медитация

В последнее время полигональные скульптуры и маски стали очень популярными в России. Их используют в качестве декора дизайнеры, ими украшают витрины магазинов и часто используют аниматоры в виде масок. Именно этим искусством 5 лет назад заразилась жительница Ижевска Айгуль Камалитдинова.

Она несколько лет работала в полиции, дослужилась до лейтенанта. Сейчас трудится начальником в одном из правовых отделов крупной строительной компании. А в свободное время занимается созданием полигональных скульптур.

«Я всегда любила делать что-то своими руками. Перепробовала очень много разных кружков: от пленочной фотографии до лозоплетения и вязания. Я рисовала по номерам, выкладывала алмазную мозаику, плела японские шнуры. В общем, мне всегда нравилось пробовать что-то новое», – рассказывает Айгуль.

Раньше Айгуль работала в полиции. Фото: предоставлено героиней

Однажды в интернете она случайно увидела красивого полигонального кота. К картинке прилагалась схема. Айгуль решила попробовать его собрать. И… затянуло!

«Этот вид творчества очень похож на то, чем я занимаюсь в обычной деятельности. Как и в юриспруденции, тут требуется аккуратность, скрупулезность, усидчивость и внимательность. Вместе с тем, эти однообразные и одинаковые движения – вырезание, бигование линий (метод формирования сгиба, продавливание линий – прим. ред.), склеивание – позволяют расслабиться и по своему эффекту походят на медитацию», – уверяет девушка.

Первые модели она дарила своим друзьям и знакомым, раздавала на сайте бесплатных объявлений.

«Первый экземпляр, конечно же, был ужасен. Было видно клей, была неправильно подобрана бумага, – вспоминает Айгуль. – Но невозможно в первый раз сразу очень аккуратно склеить модель. Тогда я не знала, какая нужна бумага, какой клей, чем вырезать, как добиться четких граней, как укреплять фигуры».

Для Айгуль создание полигональных моделей - это медитация. Фото: предоставлено героиней

По 15 часов на одну скульптуру

Вообще технология создания скульптуры выглядит так. Сначала в специальной программе создается 3D модель. После с помощью уже другой программы модель переводится в плоскостной чертеж – это и есть детали будущей реальной скульптуры, или так называемая развертка. В дальнейшем схема распечатывается на бумаге/картоне, детали вырезаются, бигуются и склеиваются.

По словам Айгуль, самое сложное в полигональном моделировании – это усидчивость. На создание модели требуется очень много времени.

«Любая средняя по размеру скульптура состоит примерно из 12-15 листов бумаги, а это около 70 отдельных деталей, каждую из которых нужно вырезать, правильным образом согнуть и только потом склеить. На это уходит минимум по 15 часов. И из этого складывается стоимость изделия, которую не всегда могут оценить те, кто этим не занимается, считая полигональное искусство чуть ли не оригами».

Для создания скульптур Айгуль использует различные виды бумаги и картона, в том числе и дизайнерский итальянский картон, который невозможно купить в розницу.

«Для каждого вида картона используется свой клей: например, гофрокартон я клею только ПВА, зеркальный картон склеиваю только резиновым клеем».

Развертки девушка пока сама делать не умеет: сейчас она только учится этому. Поэтому пока покупает готовые или заказывает индивидуальные чертежи у тех, кто этим занимается на постоянной основе.

Айгуль уверяет, что, как у всех, у нее случаются промахи и неудачи. Например, иногда схемы для создания скульптур очень сложные: там много мелких деталей или неудобное склеивание.

«Мне особенно сложно, потому что я по натуре перфекционист. Порванная даже маленькая деталь, заляпанные клеем элементы – я вижу все свои косяки, и результат меня не устраивает. Иногда неправильно выбранный материал приводит к тому, что скульптура не стоит или не выдерживает укрепления монтажной пеной, тогда тоже приходится начинать сначала».

Одна собрала 3-метрового медведя за 4 недели

Одной из самых сложных скульптур, которые собрала Айгуль, стал 3-метровый золотой медведь. Его заказала у девушки известная строительная компания – скульптура стала символом одноименного жилого комплекса в Ижевске.

«Для придания металлического эффекта каждую деталь я оклеивала специальной пленкой. И только эта предварительная работа заняла недели две. Сложность была и в том, что я собирала скульртуру одна, без каких-либо помощников», – вспоминает художник.

3-метровый полигональный медведь. Фото: предоставлено героиней

В итоге на создание мишки, который состоял из 146 деталей, в общей сложности ушло 4 недели, 27 листов микрогофрокартона, 20 метров пленки, 2 тюбика строительного ПВA, 4 баллона монтажной пены и десяток лезвий, затупленных о пленку.

«А еще одна уставшая спина, пара сброшенных кило, тысячи нервных клеток, не подлежащих восстановлению, – улыбается Айгуль. – Сейчас мой медведь украшает офис продаж застройщика. Я очень благодарна компании за возможность получить такой опыт».

До этого медведя-великана Айгуль создала атланта высотой 2,5 метра и двухметрового кролика.

«В Ижевске полигональные скульптуры не пользуются популярностью. Несмотря на то, что они экологичны, удобны в перемещении и дешевы по сравнению с аналогичными изделиями из пластика», – перечисляет их преимущества ижевчанка.

Ее работы можно увидеть в ижевском SMM-агентстве, в витрине магазина косметики, в фитнес-центрах. Но в основном все заказы уходят в Москву и другие крупные российские города. Там спросом пользуются маски животных из зеркального картона. Их надевают на манекены, стоящие в витринах, что дополнительно привлекает клиентов.

Айгуль и ее атлант. Фото: предоставлено героиней

Создает зеркальные маски

Полигональная зеркальная маска. Фото: предоставлено героиней

Кстати, про зеркальные маски. Это особое направление в полигональном моделировании. Айгуль вспоминает, что сначала даже не понимала технологии их изготовления.

«Я начала с самых азов, пробовала разные материалы и техники. Поняла, какая должна быть основа, какое использовать оргстекло и пластик, нашла источники поставок, использовала опыт тех, кто уже давно этим занимается в других странах», – рассказывает девушка.

И вот уже третий год она создает маски различных животных для известного в городе зеркального шоу.

«Это работа уже не с картоном, а с пластиком, который нарезается на лазерном станке, а приклеивание отдельных элементов довольно сложный и местами опасный процесс, потому что применяется моментальный токсичный клей».

Дорогое хобби, а не заработок

Чтобы популяризировать это направление творчества, Айгуль стала проводить мастер-классы.

«Я хочу показать, что изделия из бумаги – это не только оригами и аппликация, что это может быть модным, красивым, оригинальным и даже практичным. Мастер-классы – это не про деньги, их стоимость позволяет фактически лишь окупить материалы. Меня вдохновляют счастливые лица взрослых и детей, когда я вижу их интерес к этому виду искусства, когда они осознают ценность сделанного своими руками, а несколько часов, проведенных за вырезанием и склеиванием, позволяют им отвлечься от повседневной суеты».

Айгуль говорит, что в целом цена изделий – это ее «больная» тема.

«Иногда настолько хочется воплотить какой-то проект, что ввязываешься в него, даже понимая, что не удастся заработать, разве что отбить стоимость материалов. Поэтому для меня это скорее дорогое хобби, чем какой-то дополнительный заработок».

В Ижевске нет тренда украшать офисы и магазины полигональными скульптурами, а вот в крупных городах их очень любят. Фото: предоставлено героиней

Айгуль мечтает создавать полигональные модели из металла. Она даже выучилась на сварщика. Но, пообщавшись с теми, кто этим уже занимается, поняла, что это требует слишком крупных инвестиций на начальном этапе и вряд ли будет востребовано в Ижевске.

«Я не совсем отбросила эту мысль, иногда к ней возвращаюсь, но пока это лишь мечта», – говорит Айгуль.

Пока же она планирует участвовать в итальянском биеннале – творческом конкурсе, который ежегодно проводится среди художников, работающих с бумагой и картоном. А еще занимается организацией своей собственной выставки в нашем городе, которая должна открыться уже в следующем году.

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