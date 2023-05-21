Гороскоп на день: 22 мая Тельцы могут встретить свою любовь, а Ракам захочется критиковать всех подряд

Все в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала о событиях, которые стоит ждать представителям каждого знака зодиака.

ОВЕН

Вы будете склонны к самоуверенности и высокомерию. Это может привести к тому, что просто перестанете обращать внимание на ошибки. Старайтесь быть более чуткими к другим людям и тогда получится избежать неприятности.

ТЕЛЕЦ

Если вы планируете вечером пойти на вечеринку, то будьте готовы к тому, что ваш круг общения пополнится прекрасным человеком. С ним могут сложиться хорошие отношения. Так что не игнорируйте знак судьбы и дерзайте.

БЛИЗНЕЦЫ

У вас накопилось немало дел, требующих немедленного решения. Не стоит продолжать откладывать их в темный ящик, а лучше разобраться с ними, пока они не переросли в критичные.

РАК

Появится дикое желание раскритиковать кого-либо по незначительному поводу. Вот только делать этого не стоит, иначе эта самая критика вполне способна перейти на вас. Так что держите свои эмоции под контролем.

ЛЕВ

Грядущий день несет вам способность добиться успеха практически в любой области. Однако за такое счастье придется побороться. Прикладывайте усилия и не сдавайтесь перед препятствиями. Если последовать этому принципу, то вы достигните результатов в короткое время.

ДЕВА

Вы поборитесь за свой авторитет, причем не только на работе, но и в семье. Многим захочется указать на ваши ошибки, но это будет провокацией и проверкой вас на прочность. Сорветесь или нет – решать вам.

ВЕСЫ

В этот день не стоит показывать свою темную сторону, если не хотите поссориться с близкими людьми. Не давите и не указывайте им на правильность выбранных решений.

СКОРПИОН

В конце дня вы сможете достичь той цели, до которой шли годами. Причем для этого никаких усилий не потребуется. Все само произойдет и мечта осуществится без чьей-либо помощи.

СТРЕЛЕЦ

Нужно будет решать множество вопросов, связанных с работой. Но не переживайте, ваш труд будет обязательно отмечен. Устройте для себя вечер в хорошей компании. Сходите в кафе или же просто прогуляйтесь по красивым местам.

КОЗЕРОГ

Вы будете особенно привлекательны. Это даст вам возможность легко завязать новые знакомства или же укрепить существующие отношения с партнером. Пора проявить инициативу и стать решительнее в своих поступках.

ВОДОЛЕЙ

После выходных трудно вливаться в рабочий график, поэтому вы будете склонны к лени. Так что заранее возьмите себя в руки и настройтесь на продуктивную неделю. Составьте план дня и четко следуйте расписанию.

РЫБЫ

Вы совсем забыли про своих родных. Пора это исправлять. Уделите вечер на приятную встречу в кругу любимых людей. Можно даже организовать настольные игры. Так вы не только осознаете слаженную командную работу, но и качественно проведете время.

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