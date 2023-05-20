Гороскоп на неделю: с 22 по 28 мая Козерогам стоит быть осторожнее на любовном фронте, а Овнам – в проявлении инициативности

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Твердость и уверенность в себе помогут вам выстоять перед трудностями, которые ожидают вас в скором времени. Будьте готовы проявлять инициативу в непривычных для себя делах.

Телец

Продолжать бороться с неизбежным не имеет смысла. Сейчас вам лучше отступить. Все плохое рано или поздно пройдет. Нужно только подождать.

Близнецы

Погоня за выгодой серьезно скажется на ваших семейных отношениях. Сбавьте обороты. Сохраните себя для лучших времен.

Рак

Чтобы добиться необходимых высот, придется немного потратиться. Удача на вашей стороне, но постарайтесь избегать лишнего риска. Все в конечном итоге решит случай.

Лев

Материальный мир благоволит вам. На этой неделе вас ожидает небывалый успех в делах, связанных с приобретением материального имущества.

Дева

Движение по карьерной лестнице не заставит себя ждать. Даже если вам этого не особо хотелось. Будьте готовы к переменам.

Весы

Придется проявить характер и показать зубки, если вы хотите добиться улучшения ситуации на личном фронте. Но будьте осторожны. Не спугните своего избранника.

Скорпион

Преодоление препятствий закалит ваш характер. Вы обретете душевное спокойствие и поймете, как действовать в складывающихся вокруг вас обстоятельствах.

Стрелец

Жизнь потребует от вас вернуться к истокам. Только там вы сможете обрести давно утраченную внутреннюю силу и прикоснуться к тайнам мироздания.

Козерог

Столб вашей уверенности может быть разбит неожиданно для вас появившимся партнером, рядом с которым вам захочется быть более уязвимым. Не стоит доверять ему. Его действия не принесут вам счастья.

Водолей

Ваше духовное перерождение может быть омрачено тревожащими вас воспоминаниями. Звезды советуют заняться самоанализом и найти бреши в своей ментальной защите.

Рыбы

Не тратьте время на тех, кто сомневается в вас. На этой неделе вы сможете обнаружить новые силы. Используйте их мудро.

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