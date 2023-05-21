Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 12:10

Участник спецоперации из Глазова получил медаль «За отвагу»

Награду ему вручили на главной сцене города
Источник:kp.ru
Фото: vk.com/konovaloovsn

Фото: vk.com/konovaloovsn

Доброволец-участник спецоперации из Глазова получил медаль «За отвагу». Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в ВК.

Максим Корепанов управлял БТР и на задании получил осколочное ранение, попав под огонь. После реабилитации вернулся в Глазов, где и получил награду на главной сцене.

«Когда Максим был на городской сцене, сказал, что волновался больше, чем на передовой. Поэтому решили встретиться с семьей Корепановых в спокойной обстановке. Такие личные встречи помогают понять, чем мы можем помочь нашим парням в зоне СВО, а их семьям — тут, в родном Глазове, – рассказал глава города.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».