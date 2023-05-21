Фото: vk.com/konovaloovsn

Доброволец-участник спецоперации из Глазова получил медаль «За отвагу». Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в ВК.

Максим Корепанов управлял БТР и на задании получил осколочное ранение, попав под огонь. После реабилитации вернулся в Глазов, где и получил награду на главной сцене.

«Когда Максим был на городской сцене, сказал, что волновался больше, чем на передовой. Поэтому решили встретиться с семьей Корепановых в спокойной обстановке. Такие личные встречи помогают понять, чем мы можем помочь нашим парням в зоне СВО, а их семьям — тут, в родном Глазове, – рассказал глава города.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».