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НовостиОбщество21 мая 2023 13:32

Музыкальный праздник перед Днем города пройдет в Ижевске

На 25-ом «Большом хоровом Соборе» прозвучат произведения русских классиков
Алина Гужавина
Фото: vk.com/olegbekmemetev

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Перед Днем города традиционно пройдет «Большой хоровой Собор». Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в ВК.

В 25-й раз на ступенях Собора Александра Невского прозвучат произведения русских композиторов. Их исполнят Государственный симфонический оркестр республики, камерный хор им. П.И. Чайковского и другие участники мероприятия.

В этом году вечер музыки будет посвящен 150-летию Сергея Рахманинова и 130-летию композитора П.И. Чайковского.

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