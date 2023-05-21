Поет «Кукушку» Цоя: юный музыкант из Удмуртии собирает вокруг себя толпы

Фото: vk.com/djscally

Может ли ребенок спеть яркие, проникновенные песни Виктора Цоя так, чтобы замерло сердце? Сложно поверить, но да! Видео с 8-летним Львом Глинским уже два месяца гуляют по соцсетям. Мальчик из Ижевска, поющий под гитару «Звезду по имени Солнце» и другие знаменитые хиты советского рок-музыканта, успел заработать сотни восхищенных комментариев и даже обрел своих поклонников.

«Комсомолка» смогла пообщаться с начинающим музыкантом и узнала, что его вдохновляет на творчество и о чем он мечтает.

Уроки по YouTube

Фото: vk.com/djscally

Лева познакомился с гитарой в 5 лет. Старенькую акустику с железными струнами держала у себя бабушка мальчика. Тогда ему было очень интересно, как создается музыка, ведь наверняка есть секрет. Нельзя же просто трогать эти железные, немного острые нити, которые могут и поранить, если сильно дернуть. Мальчик решил разгадать эту загадку сам.

«В музыкальную школу я не хожу, папа иногда учит играть, показывает, как правильно, но, в основном, я сам. Сейчас же можно зайти в YouTube, найти нужное видео и научиться перебирать струны», – рассказал Лев.

Родители, к слову поддержали проснувшуюся страсть сына к музыке и подарили ему собственную электрогитару, с которой Лева не расстается никогда.

«Он с гитарой и гулять ходил, и в школу таскал – постоянно брал с собой, чуть ли не спал с ней. Утром просыпался и сразу брался за инструмент, а вечером после школы история повторялась. В школе даже говорили: «Левочка, может, сегодня без инструмента?» – с улыбкой рассказала Полина, мама мальчика.

То, что любовь к музыке к Леве перешла от отца, – очевидно. Роман Глинский – музыкант, пишет музыку и песни. При этом не имея музыкального образования. Именно он стал главной поддержкой и наставником для сына в мире музыке. Роман не только учит Леву игре на гитаре, но и во время выступлений аккомпанирует ему на басу.

Все рокеры начинали свой путь в переходе

Фото: vk.com/djscally

Как все современные гитаристы, Лева репетирует дома, за компьютером. У него оборудована стандартная репетиционная база для гитариста. Есть комбоусилитель с подключением наушников, чтобы никому не мешать. Вечерами мальчик садится за свое рабочее место: берет в руки гитару и, подключив наушники, начинает изучать новые композиции, смотрит разборы песен в интернете.

Как и любой артист, юный музыкант обожает играть на публике. Свой первый выход перед публикой он совершил как настоящий рокер, нет, не в кочегарке, как Виктор Цой, а в подземном переходе, прямо как легенды русского рока Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков в свое время. И даже смог заработать свой первый гонорар!

«Мы потеряли его. Обычно он в четыре часа приходит домой, а я на работе до пяти. Еду к мужу, времени к тому моменту уже полшестого. Звоню Роме, спрашиваю, пришел ли сын к нему, а он мне говорит: «Нет, Лева ко мне не пришел». Я начинаю звонить старшему сыну, в школу, везде говорят, что Левы нет. Дозвониться до него не получается. Полчаса мы были в панике, не могли найти ребенка. И спустя время звонит старший сын и говорит: «Вернулся». Конечно, Лева стал извиняться, говорил: «Мам, извини, я тут пошел в подземный переход. Поиграл там с часик и заработал 1200 рублей», – вспоминает Полина.

Мальчик пробовал копить то, что заработал, но все же первые гонорары он тратил на свои маленькие детские хотелки. Сейчас же он нашел важную цель и откладывает деньги на покупку новой гитары. А стоит она немало, около 70 тысяч. Да, это не будет какой-то эксклюзив из редких пород дерева, зато она будет хорошо собрана, и внутри будет качественная начинка, а значит, и звук будет гораздо лучше.

Цой – любовь на все времена

Говоря о репертуаре, Лева зацепил публику своим исполнением знаменитых песен советского рок-музыканта Виктора Цоя. Своей любовью к нему мальчик обязан старшему брату Юлиану.

«В одно время Юлиан у нас постоянно слушал Виктора Цоя. Так и Левчик заинтересовался: что это слушает его брат? Да, смысл тяжелый, но зато исполнение легкое. Так и стал сынок читать про Цоя, слушать его песни и учиться играть их на гитаре. Сейчас намного проще научиться играть на инструменте, а если песня на слуху, как у нас, например, «Группа крови», то и играть легче», – объяснил Роман Глинский, папа Левы.

Собирая вокруг себя публику на Центральной площади, мальчик не просто поет песни Цоя, он подражает его голосу, манере исполнения, тем самым он передает не только смысл и мелодику текста, но и добавляет легендарным композициям эмоциональный подтекст. А ведь с песнями Цоя это довольно сложно. Далеко не всякий профессиональный певец такое сможет!

Сам Лева мечтает походить на своего кумира и стать знаменитым музыкантом. Хотя мама мальчика в шутку рассказала нам, что в детстве он планировал водить трамвай. В принципе, одно другому не мешает.

В 8 лет обзавелся фанатами

С тех пор, как ролики с Левой попали в сеть, у мальчика появились свои фанаты.

«К нам на площадь всегда подходят одни и те же четыре девчонки, которые смотрят, любуются, а потом говорят: «Это же Лева! Он наш кумир!» – смеется Роман.

Хотя строгая мама следит за поведением сына и утверждает, что если у него появятся намеки на «корону», она быстро ее снимет.

Что же касается папы мальчика, то Роман думает о развитии сына как музыканта и даже подумывает отправить его в музыкальную школу. Хотя сам он признается, что не очень доволен классическим подходом к изучению музыки. По мнению папы, в изучении творческого мастерства все же необходим тот самый индивидуальный подход.

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