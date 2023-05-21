Строительные работы на стадионе школы № 10 завершат в этом году

Фото: vk.com/konovaloovsn

В этом году завершатся строительные работы на стадионе школы № 10 в Глазове. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов на своей странице в ВК.

Сейчас также на площадке готовится основание для специального спортивного покрытия.

В 2022-м году работы пришлось приостановить из-за некачественного выполнения работ подрядчиком, однако, сейчас строительство продолжилось с сохранением денег и актуальными сметами.

Кроме этого, по программе инициативного бюджетирования у школы появится хоккейная коробка.

К концу этого месяца планируется благоустройство стадиона у школы № 15.

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