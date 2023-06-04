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НовостиОбщество4 июня 2023 5:45

ДТП со смертельным исходом произошло в Удмуртии

Мотоциклист и его пассажир скончались на месте
Дана Солнцева
Пострадавшие были без шлемов. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Пострадавшие были без шлемов. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Смертельное ДТП произошло на трассе «с.Бураново – с. Кечево» в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии.

По данным ведомства, ночью 4 июня, около 2 часов 25 летний мотоциклист не смог справиться с управлением и выехал на обочину с опрокидыванием транспортного средства.

«В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Погибшие были без мотошлемов», – говорится в сообщении.

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