100-летнюю кузницу снесли на Долгом мосту в Ижевске

Фото: /vk.com/antey18

В Ижевске на Долгом мосту снесли кузницу, которой было около 100 лет. Информация появилась в группе «КИК Антей» ВКонтакте.

Как рассказал «Комсомолке» экскурсовод и руководитель культурно-исторического клуба «Антей» Максим Блинов, кузницу построили предположительно в 1920-е годы – во времена НЭПа.

«Она была уникальна тем, что это единственная сохранившаяся подобная кузница в Ижевске», – рассказал Максим Блинов.

Производили там бытовые вещи – гвозди, подковы. Точно неизвестно, когда кузница перестала работать, но со временем в здании расположился склад.

Помимо кузницы снесли еще и соседний дом. Что появится на их месте, неизвестно.

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