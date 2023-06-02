100-летнюю кузницу снесли на Долгом мосту в Ижевске

Фото: /vk.com/antey18
В Ижевске на Долгом мосту снесли кузницу, которой было около 100 лет. Информация появилась в группе «КИК Антей» ВКонтакте.
Как рассказал «Комсомолке» экскурсовод и руководитель культурно-исторического клуба «Антей» Максим Блинов, кузницу построили предположительно в 1920-е годы – во времена НЭПа.
«Она была уникальна тем, что это единственная сохранившаяся подобная кузница в Ижевске», – рассказал Максим Блинов.
Производили там бытовые вещи – гвозди, подковы. Точно неизвестно, когда кузница перестала работать, но со временем в здании расположился склад.
Помимо кузницы снесли еще и соседний дом. Что появится на их месте, неизвестно.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Возможной причиной отключения электричества в Ленинском районе Ижевске стала птица
При томографии в головном мозге жителя Удмуртии обнаружилась пуля
Снова обещают дожди: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии