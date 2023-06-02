День двора предлагают провести жителям Ижевска

Участникам нужно заснять видеоролик
Фото: Диля Ахмадишина
Конкурс презентаций дворов «Из нас слагается Ижевск» запустили в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Суть конкурса очень проста: жильцы домов украшают свой двор ко Дню города, а затем проводят День двора – небольшое мероприятие, формат которого зависит лишь от фантазии жителей. Это может быть спортивный турнир, конкурс частушек или субботник. Главное – не забыть занять ролик (не более 1,5 мин), а затем выложить его ВКонтакте с хештегом #Изнасслагается_Ижевск. Подать заявку на участие можно до 7 июня по ссылке.
Эксперты подведут итоги конкурса, а затем, 12 мая, озвучат имена победителей на Центральной площади города. На данный момент к проведению праздника готовятся уже 8 дворов. С каждым годом увеличивается не только число участников, но и уровень проведенных мероприятий.
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