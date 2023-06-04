Хвостатые блюстители порядка: щенки немецкой овчарки прибыли на службу в исправительные учреждения Удмуртии

Щенки адаптируются к новым условиям
Фото: Евгения ГУСЕВА
Четырехмесячные щенки немецкой овчарки из Пермского племенного питомника прибыли на службу в исправительные учреждения Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН региона.
Четвероногие малыши в данный момент находятся на обязательном месячном карантине. Но совсем скоро, после того, как у них пройдет период адаптации, они приступят к тренировкам вместе с кинологами на местах службы и в ведомственных межрегиональных учебных центрах.
Новоиспеченные блюстители порядка после обучения заступят на службу в Ижевске, Глазове, Сарапуле и в селе Ягул.
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