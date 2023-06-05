В результате столкновения «Ларгуса» с деревом в Удмуртии погиб один человек

Пассажир скончался на месте
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
ДТП с одним погибшим произошло воскресным вечером 4 июня в Воткинском районе Удмуртии.
Как сообщает 1 отдел ГИБДД по республике, авария случилась около 19:45 на 13 километре автодороги «Воткинск-Камское».
Машина врезалась в дерево
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Мужчина 1980 года рождения находился за рулем «Лады Ларгус». Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Водитель попал в больницу с многочисленными травмами. Также в салоне находился мужчина 1990 года рождения. Пассажир погиб на месте.
Водитель, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция напоминает!
За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
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