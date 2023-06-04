Тело подростка обнаружили в реке Кама в Удмуртии

Фото: ГУ МЧС Удмуртии

Тело подростка 2009-го года рождения было обнаружено в реке Кама на территории города Сарапул 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Как сообщает ведомство, водолазы из поисково-спасательной службы Удмуртии извлекли из воды тело ребенка.

Обстоятельства и причина гибели подростка устанавливаются.

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