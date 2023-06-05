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НовостиОбщество4 июня 2023 23:15

Жителя Ижевска подозревают в хранении наркотиков

Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы
Дана Солнцева
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержан 24-летний ранее судимый местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении 124-х граммов наркотического средства.

«Подозреваемый был задержан на территории Устиновского района. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что растения конопли собрал в лесополосе у совхоза Медведево. Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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