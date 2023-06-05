В связи с антитеррористическими учениями 6 июня в Ижевске ограничат движение транспорта

Движение закроют более чем на 7 часов
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
6 июня в Ижевске состоятся антитеррористические учения, в связи с чем придется перекрыть движение на нескольких улицах. Постановление об этом от 2 июня размещено на сайте города.
Согласно этому документу, движение транспорта ограничат с 08:45 до 16:00 на следующих улицах:
- Автономная;
- Мраморная;
- Осипенко;
- Киевская;
- Гранитная;
- Трудовая;
- Мира;
- Крымская;
- Колхозная.
Будут установлены временные знаки: «Движение запрещено», «Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево» и «Тупик». Кроме того, ИПОПАТу порекомендовали приостановить на указанное время движение автобусов.
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