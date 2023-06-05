Уголовное дело возбудили в Сарапуле по факту утопления 13-летнего подростка

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Уголовное дело возбудили в Сарапуле по факту смерти 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, тело подростка из Сарапула обнаружили в реке Кама в границах города. Причиной его смерти предварительно стало утопление.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Следователь осмотрел место происшествия, впереди судебно-медицинская экспертиза.

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