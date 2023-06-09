Новые платные парковки появятся в Центре Ижевска 3 июля

Один час парковки стоит 35 рублей
Фото: Мария Бакланова
3 июля в центральном квадрате Ижевска откроются новые платные парковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Паркоместа разместятся на следующих участках:
– на улице Бородина
– на улице В. Сивкова (вдоль Свято-Михайловского собора)
– на улице Кирова (от улицы М.Горького до улицы Коммунаров)
– на улице Коммунаров (от Вечного огня до улицы Советская)
– на улице Красноармейская (от Удмуртнефти до улицы Советская)
– на улице Ленина (от улицы М. Горького до улицы Удмуртская, обе стороны)
– на улице Лихвинцева (от кафе «Мятный трюфель» до улицы Удмуртская)
– на улице Ломоносова
– на улице М. Горького
– на улице Пушкинская (от улицы Советской до улицы Кирова)
– на улице Советская (от улицы Удмуртской до улицы М. Горького).
Сейчас на указанных площадках устанавливаются знаки и информационные таблички. Плата за парковку взимается по будням с 8:00 до 20:00. Стоимость одного часа обойдется водителям в 35 рублей. А вечером, ночью и по выходным стоянка будет бесплатной.
Оплатить парковку необходимо в первые 15 минут с момента въезда. Но при возникновении проблем в течение суток водители могут воспользоваться возможностью постоплаты в мобильном приложении «Горпарковки» или в личном кабинете на портале izhparking.ru с указанием точного времени нахождения на платной парковке.
Воспользоваться парковкой бесплатно могут машины экстренных служб, электромобили, ветераны ВОВ и многодетные семьи. Для получения парковочного разрешения этим категориям граждан нужно обратиться в Центр цифровых компетенций (ул. Лихвинцева, 46) с заявлением и документами. Бесплатная парковка для маломобильных граждан действует лишь на специальных местах, которые обозначены предупреждающим знаком.
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