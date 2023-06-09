В Ижевске ограничат проезд транспорта по некоторым улицам 11 и 12 июня

Движение транспорта будет ограничено 11 и 12 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии Дня России и Дня города в Ижевске пройдет трехдневный фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«10 июня в Ижевске пройдет День двора. 11 июня – День района. 12 июня – День города. В дни празднования движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено», – говорится в сообщении.

Фото: администрация Ижевска

11 июня, в День двора, будет ограничено движение по следующим улицам:

ул. М. Горького: от ул. К. Либкнехта до ул. Советская с 17:00 до 18:00;

ул. М. Горького: от ул. К. Либкнехта до ул. Бородина с 18:00 до 22:30.

12 июня, в День города, будет ограничено движение:

Фото: администрация Ижевска

ул. Наговицына: от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров с 6:00 до 23:00;

пр. им. Дерябина: от бюста А.Ф. Дерябина до Набережной им. зодчего Дудина с 8:00 до 9:30;

ул. Пушкинская: от ул. Холмогорова до ул. Лихвинцева с 13:00 до 14:00.

С 18:00 до 22:30 будет прекращено движение всех транспортных средств, включая общественный транспорт на следующих участках дороги:

ул. Пушкинская: от ул. Кирова до ул. Советская;

пер. Широкий: от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров;

ул. Бородина: от ул. Свободы до ул. Пушкинская;

ул. Лихвинцева: от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров.

Также будет ограничение движения с 8:00 до 22:30 будет на следующих участках дороги:

по Набережной зодчего Дудина от ул. Милиционная до эспланады;

по ул. В. Сивкова вблизи ТЦ ЦУМ;

по проезду между ТЦ ЦУМ и гостиницей «Космос»;

по проезду между гостиницей «Космос» и Театром оперы и балета.

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