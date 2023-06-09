Движение троллейбусов ограничат в Ижевске 11 и 12 июня

Маршруты троллейбусов поменяли в связи с праздниками
Фото: Амир Закиров
11 и 12 июня в Ижевске ограничат движения троллейбусов во время проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
11 июня с 16:30 до 22:30 на участке от К.Либкнехта до городка Металлургов закроют движение троллейбусов №6 и 9. Движение будет организовано:
– 6 маршрут с 16:30 закрыт
– 9 маршрут: Пос. Машиностроителей – ул. Новоажимова – ул. К.Либкнехта – ул. Орджоникидзе – завод «Нефтемаш».
12 июня с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:30 на Пушкинской улице перекроют движение троллейбусов №1, 4, 7. Движение будет организовано:
– 1 маршрут: Центр – ул. Удмуртская – Воткинское шоссе – Дом печати
– 4 маршрут: Завод «Нефтемаш» – ул. Орджоникидзе – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – Автозавод
– 7 маршрут: Центр – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – ул. Труда.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
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