Часть объектов, которые Удмуртия планировала отремонтировать в 2024 году, попадут в 2023

Удмуртии выделят дополнительные 900 млн рублей на ремонт дорог Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия попала в программу опережающего развития. Об этом рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

По этой программе объекты, запланированные для ремонта по нацпроектам в 2024 году, дождутся работ уже в 2023.

«Субъект доказывает свою состоятельность по опыту реализации нацпроекта в предыдущие годы. После этого заявка рассматривается правительственной комиссией по региональному развитию (в правительстве страны – прим. ред.) И заявка нашей республики была одобрена». – рассказал Ярослав Семенов.

900 млн выделенных денег пойдут на ремонт восьми дорог протяженностью 41,5 км. Это коснется Воткинска, а также Вавожского, Кезского, Сюмсинского, Увинского и Игринского районов.

Еще 184,9 млн рублей направят, чтобы закончить строительство информационно-культурного центра в селе Лынга. Объектов из Ижевска, которые попали в программу опережающего развития, нет.

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