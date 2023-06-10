18-летний житель Сарапула украл из салона сотовой связи телефоны на 150 тысяч рублей

Фото: МВД по Удмуртии

В Сарапуле из сейфа одного из местных салонов сотовой связи были украдены мобильные телефоны и деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в совершении преступления виновны двое местных жителей 2005 и 1969 года рождения. Сообщники познакомились в начале июня на автовокзале. 54-летний мужчина предложил юному сарапульчанину ограбить салон сотовой связи, в котором тот раньше работал. 18-летний подозреваемый уволился из организации и сделал дубликат ключей от входной двери.

Ночью сообщники пробрались в офис организации, открыли сейф и украли из него 17 тыс. рублей и три мобильных телефона. Ущерб составил 150 тыс. рублей. Деньги и один из гаджетов молодой человек отдал сообщнику, а два остальных оставил себе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Украденное ими имущество изъято.

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