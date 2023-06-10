Можга получит 16 млн рублей на ремонт коммунальных сетей

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии начался сезон подготовки к отопительному сезону. В районы направят 263 млн рублей на эти цели. Об этом рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов.

«Можга у нас попадает в категорию населенных пунктов, за которыми мы тщательно следим. 16 млн рублей направим на ремонт сетей тепло- и водоснабжения», – отметил министр.

Также тщательно следят за ситуацией в Ижевске и Сарапуле. В столицу Удмуртии направят 36 млн рублей, в Сарапул – 26 млн. рублей.

Всего необходимо подготовить 1000 объектов теплоэнергетики, 11 тысяч км сетей, 3 тысячи социальных объектов и 35 млн кв. м. жилья.

Запланирован ремонт четырех ЦТП, приобретение запорной арматуры, замена 70 котлов и 70 насосов на скважинах, ремонт 34 км сетей, 16 скважин, более 20 колодцев.

Также Удмуртия попала в программу по ремонту и модернизации ЖКХ. Она позволит повысить качество жизни 23 тысяч жителей Удмуртии. По программе отремонтируют сети в 2023 и 2024 году, аварийность снизится на 12%.

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