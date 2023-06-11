В 24 дворах Ижевска прошли праздничные мероприятия посвященные Дню двора

Фото: Администрация Ижевска

10 июня в Ижевске прошел традиционный День двора в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жители из 24 ижевских дворов устроили праздник для себя и своих соседей. В мероприятиях принимали участие школы, подростковые и детские клубы и просто жители города.

Так во дворе на улицах К. Маркса, 308 и В. Сивкова, 283 был праздник, посвященный культуре народов Удмуртии. Участники мероприятия узнали больше о родном крае, изучали удмуртский язык и национальные танцы.

«‎Идея провести День двора с народным колоритом появилась еще в 2020 году. Наш праздник мы готовили долго. Собирали интересную и необычную информацию об удмуртских традициях», – поделилась Гульназ Гильмуллина организатор праздника.

На улице Ильфата Закирова прошли мероприятия посвященные экологии. Участники могли узнать о раздельном сборе отходов, построить робота и проголосовать за благоустройство детской площадки. А во дворе на ул. Берша, 15 прошел турнир по мини-футболу.

Все мероприятия посвященные Дню двора, проходили в рамках конкурса презентаций дворов «Из нас слагается Ижевск». Церемония награждения победителей конкурса пройдет 12 июня на городской Набережной.

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