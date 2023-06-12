Клещевым боррелиозом в Удмуртии заразилось 11 человек

5 случаев произошло на дачных участках

С начала эпидемиологического сезона в Удмуртии было выявлено 11 случаев заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.

Из 11 случаев выявленного заболевания 6 зафиксировано в Ижевске. 5 из них произошли на дачных участках.

Из всех известных на сегодняшний день пациентов у пяти человек

«‎У пяти заболевших отмечалось среднетяжелое течение заболевания. Три человека госпитализированы», – говорится в сообщении.

Кроме случаев заражения боррелиозом, в Удмуртии есть 10 случаев заражения клещевым энцефалитом. Среди пациентов один ребенок.

Всего с начала эпидемического сезона в больницы по поводу присасывания клещей обратились 8 617 человек.

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