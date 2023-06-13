Первый гендиректор ООО «Ижстройгаз» Сергей Мацко скончался в Ижевске

Фото: ООО «Ижстройгаз»

В субботу, 10 июня, ушел из жизни Сергей Мацко – почетный строитель Удмуртии, первый генеральный директор ООО «Ижстройгаз». Как сообщили коллеги Сергея Ивановича, он скончался на 71 году жизни.

Его вспоминают как высокого профессионала, который всегда глубоко вникал в любое дело, и хорошего организатора. Это был талантливый менеджер, не боявшийся применять в бизнесе самые прогрессивные методы. В коллективе и деловых кругах Сергей Мацко пользовался большим авторитетом.

Прощание с ним пройдет в Ижевске 13 июня с 10:00 до 11:00 по адресу: ул. Камбарская, 15 (актовый зал ООО «Ижстройгаз»).

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Ивановича.

СПРАВКА КП

Сергей Иванович Мацко родился 27 июня 1952 в селе Красный Урал Баевского района Алтайского края.

Ходил в школу в Казахстане. Закончил Карагандинский Индустриальный Университет в прошлом ВТУЗ. После чего начал работать по профессии. Был мастером участка землеройной техники, а после и начальником строй участков, где работал. В 1982 году занял пост начальника комплексного технологического потока «Востокнефтепроводстрой».

В 1987 году Сергей Иванович переехал в Удмуртию, где занял пост заместителя управляющего, а в 1990 дошел до статуса главного инженера треста в «Удмуртнефтегазстрой».

С 1995 по 2017 год Сергей Мацко занимал пост генерального директора ООО «Ижстройгаз».

Коллеги вспоминают о нем как о добром и справедливом руководителе. Чей вклад в развитие в сфере строительного и топливно-энергетического комплексов Удмуртии неоценим.

За свою карьеру он получил такие высокие награды, как: «Почетный строитель России», «Почетный работник газовой промышленности России» и другие.

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