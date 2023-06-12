Посвященная детским спортивным и творческим коллективам фотовыставка открылась в Ижевске

Фото: Дана Солнцева

Новая фотовыставка под названием «Будущее России – это мы» (0+) открылась на Центральной площади Ижевска 12 июня. Она расположена напротив ЦУМа, посетить ее может каждый.

Фото: Дана Солнцева

Посвящена выставка талантливым ребятам, живущим в столице Удмуртии, а также, конечно же, их учителям и тренерам.

Фото: Дана Солнцева

На больших стендах можно увидеть фото и краткую информацию о творческих и спортивных детских коллективах Ижевска, которые показали высокие результаты на международных и всероссийских конкурсах в 2023 году, который объявлен в России годом педагога и наставника.

Фото: Дана Солнцева

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