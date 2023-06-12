День города и День России-2023 в Ижевске: прямая онлайн-трансляция

Как проходят праздничные гулянья в Ижевске Фото: Архив КП

В понедельник, 12 июня, у ижевчан праздник и выходной, которого ждали весь год: в столице Удмуртии отмечают День России и День города!

Погода сегодня обещает быть хорошей, сильной жары синоптики не ждут, зато будет солнечно и без дождей. А на улицах города ожидается масса интересных событий. Для тех, кто желает быть в курсе, «Комсомолка» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных мероприятий.

Сейчас ранее утро, 8:40, Ижевск готовится к празднику, полную афишу которого мы уже публиковали ранее.

В субботу, 10 июня, по традиции прошел День двора, а вчера, 11 июня, состоялись День района и 25-ый Большой хоровой собор, собравший более 600 участников со всей страны.

Напоминаем, что сегодня в связи с массовыми гуляньями будет ограничено движение по некоторым улицам, также свой маршрут изменят троллейбусы, курсирующие по улице Пушкинской.

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