Два возгорания в многоквартирных домах Ижевска произошло 13 июня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Во вторник, 13 июня, в Ижевске произошло два возгорания в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В 21:10 поступило сообщение, что горит балкон в доме по адресу улица Первомайская, 2. Пожарные эвакуировали 9 человек – 6 взрослых и 3 детей. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность неустановленных лиц при курении.

О пожаре на улице Карла Маркса в доме №126 сообщили в 21:10. Там уже горела вся квартира. 10 человек эвакуировали, двоих пришлось спасать при помощи автоколенчатого подъемника.

В том и другом случае обошлось без пострадавших, устанавливаются причины и обстоятельства возгораний.

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