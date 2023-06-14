В Удмуртию приедет первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства России
Оксана Лут, первый заместитель министра сельского хозяйства России, собирается посетить Удмуртию с рабочим визитом 20-21 июня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза.
В рамках визита Оксаны Лут запланированы образовательные программы, в которых смогут принять участие представители органов местного самоуправления ПФО и Уральского федерального округа. Программы будут посвящены развитию малых форм хозяйствования и комплексному развитию сельских территорий. Также состоится прямой диалог замминистра с фермерами.
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