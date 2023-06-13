Водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка в Широком переулке в Ижевске

Ребенок получил травмы и был осмотрен врачами. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 июня, в 14:45 в Широком переулке в Ижевске произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Недалеко от дома №243 на Пушкинской улице 27-летний водитель Volkswagen Polo сбил 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП юный пешеход получил травмы. Бригада врачей осмотрела его повреждения и приняла решение не госпитализировать ребенка в больницу. По факту ДТП проводится расследование. О том находился ли пострадавший под наблюдением взрослых не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Россия – это мы»: 10 ярких фото с концерта звезд в Ижевске

Жители 196 домов Ижевска останутся без горячей воды с 13 по 27 июня

Первый гендиректор ООО «Ижстройгаз» Сергей Мацко скончался в Ижевске