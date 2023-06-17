10 сараев сгорели в Удмуртии

Также спасли 10 соседних сараев. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

В ночь на 17 июня, около 00:48, в Сарапуле горели 10 неэксплуатируемых сараев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Внутри некоторых находились два 50-литровых и три 5-литровых газовых баллона. Их удалось эвакуировать.

Пожарные смогли отстоять два 8-квартирных барака и 10 соседних сараев.

Предварительная причина пожара – свободный доступ в сараи и неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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