Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей региона сохранять спокойствие

Глава Удмуртии обратился к жителям региона. Фото: скриншот из видео

Глава Удмуртии Александр Бречалов записал видео, в котором попросил жителей региона не поддаваться панике и доверять информации лишь из официальных источников.

«Сейчас как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, вокруг наших ребят, которые рискуют своими жизнями в зоне СВО, чтобы отстоять наше право на свободу и независимость. Сегодня я весь день на связи с командованием нашего полка, с руководителями всех заводов, руководством правоохранительных органов. Все работают в режиме повышенной готовности, как и прежде. Наши земляки продолжают выполнять боевые задачи на передовой. В Удмуртии ситуация спокойная, и все под контролем», – заверил губернатор.

Бречалов обратился и к бойцам из Удмуртии.

«Обращаюсь к нашим ребятам в рядах ЧВК «Вагнер» – не поддавайтесь на провокации, не позволяйте втянуть себя в эту смуту. Не знаю, что может быть хуже для солдата, чем предать родину», – сказал глава региона.

Напомним, ранее Александр Бречалов поддержал выступление президента о сложившейся в стране ситуации.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин - о вооруженном мятеже в ЧВК "Вагнер": Предатели ответят перед законом и нашим народом

Пригожин давно готовил свой план: на что на самом деле рассчитывал основатель ЧВК "Вагнер"

Павел Крашенинников призвал бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» сложить оружие