Участок улицы Димитрова в Ижевске временно закроют для проезда 27 июня

Проезда не будет со вторника по четверг Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

С 8:00 вторника, 27 июня, до 23:00 четверга, 29 июня, в Ижевске нельзя будет проехать по улице Димитрова. Как сообщает пресс-служба городской Администрации, движение перекроют на участке от переулка Северного до улицы Майской.

Это связано с ремонтом теплосетей. Работы будут проводиться специалистами Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Кроме того, 25 июня в связи с техническими работами движение затруднено на трех участках.

- До 18:00 закрыто движение по пешеходному мосту на улице нижней возле дома №1.

- До 20:00 закрыта полоса движения по улице Союзной в сторону улицы Ленина.

- До 22:00 частичное ограничено движения по улице Пятнадцатой – проезжая часть от улицы Телегина до улицы Баранова сужена.

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