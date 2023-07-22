Более 600 тыс. рублей похитили мошенники у 58-летнего жителя Удмуртии

Мужчина дополнительно оформил два онлайн-кредита
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
В полицию с заявлением о хищении денег обратился 58-летний житель Сюмсинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Мужчине в феврале 2023 года написал неизвестный с предложением вложить деньги в криптовалюту, на что потерпевший согласился и перевел по номеру телефона 132 тыс. рублей.
Позже, в июне, он получил еще одно сообщение, где предлагали уже обратиться к юристу, чтобы вернуть вложенные деньги. Для этого мужчина оформил два онлайн-кредита на сумму 470 тыс. рублей, которые перевел на четыре счета. Никаких возвратов не произошло.
В общей сложности, мошенники похитили более 600 тыс. рублей.
По данным фактам проводится проверка.
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