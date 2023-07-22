Две легковушки столкнулись на трассе Сарапул-Гольяны в Удмуртии

Причины ДТП выясняются. Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

В ночь на 22 июля две легковушки столкнулись на трассе Сарапул-Гольяны. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии.

В ДТП пострадали 4 человека, в числе которых 13-летний ребенок.

Подробности и причины столкновения выясняются.

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