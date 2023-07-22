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НовостиПроисшествия22 июля 2023 6:35

Дом и надворные постройки сгорели в селе Удмуртии

Пожар начался из-за короткого замыкания
Алина Гужавина
Строения полностью сгорели

Строения полностью сгорели

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В ночь на 22 июля поступила информация о возгорании дома и надворных построек в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Огонь полностью разрушил строения. Площадь пожара составила 167 кв.м.

По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в сарае.

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