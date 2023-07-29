Машина сгорела в Удмуртии

Фото: dvizhok.su

В Удмуртии загорелся автомобиль. Об этом пишет пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

ЧП произошло 28 июля, в деревне Позимь Завьяловского района республики.

Пожарные, приехавшие на место, оперативно потушили легковой автомобиль УАЗ «Патриот». Площадь пожара составила 8 кв. м.

По предварительным данным, возможной причиной возгорания стал перегрев выхлопной системы.

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