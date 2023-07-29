Двое молодых людей потерялись в лесу Удмуртии

Фото: ПСС Удмуртии

Двое молодых мужчин заблудились в лесу Глазовского района Удмуртии. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики.

Сообщение о пропаже 2 человек 1987 года рождения поступило 27 июля. Мужчины вышли из СНТ «Кузьминка», перешли через железную дорогу, ушли в лес и заблудились.

Они смогли дозвониться до спасателей, которые сразу выехали на их поиски.

Фото: ПСС Удмуртии

Примерно представляя, где находятся мужчины, сотрудники спецслужбы включили световую и звуковую сигнализацию.

Они общались с потерявшимися по телефону, смогли их вывести к автомобилю ПСС. Позже доставили их полицейским, которые ждали спасателей у въезда в СНТ.

Фото: ПСС Удмуртии

Отмечается, что медицинская помощь «потеряшкам» не понадобилась.

Кстати, только за июль в службу «112» поступило 26 сообщений о потерявшихся в лесу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опасные кошки: сколько едят и во что играют тигры в столице Удмуртии

После отравления детей в Удмуртии норовирус обнаружили у трех сотрудников пищеблока

Есть ли предел у памяти и можно ли общаться без слов: 10 фактов о мозге, которые вы могли не знать