Гороскоп на день: 31 июля Девам и Козерогам стоит расслабиться и плыть по течению, а Ракам – набраться терпения

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.

Овен

Спешка в этот день не сулит для вас ничего хорошего. Если у вас есть такая возможность, то отложите все свои дела на потом. Жизнь уходит, пока вы разбираетесь с рутиной. Начните жить здесь и сейчас.

Телец

Начало рабочей недели может оказаться для вас чересчур нагруженным. Уделите время расстановке приоритетов. Нельзя надеяться только на случай.

Близнецы

Мечты и надежды должны всегда исполняться в срок. Потому не стоит тянуть время, если на горизонте замаячила покупка, о которой вы давно мечтали. Экономия – это хорошо. Но сейчас у вас найдутся средства, чтобы побаловать себя.

Рак

Ваши попытки стать независимым непременно могут привести к обострению семейных отношений и конфликтам. Вам придется проявить немало терпения, чтобы не разорвать тонкие связи между вами окончательно.

Лев

Перемены в личной жизни хорошо скажутся на вашем ментальном здоровье. Лишний шум и суета навсегда покинут ваш дом, и вы сумеете заняться тем, чем любите.

Дева

Будущее туманно, но если вы будете стремиться от него убежать, то оно настигнет вас в наихудшем из своих сценариев. Звезды советуют вам отдаться на милость судьбе. Жизнь должна идти своим чередом, тогда и вы будете ловить моменты радости.

Весы

Счастье наполнит вашу жизнь до краев. Дарите его и другим. Простые, ни к чему не обязывающие подарки помогут изменить мнение окружающих о вас людей вокруг вас.

Скорпион

Вселенная преподаст вам важный урок. Так что стоит быть на чеку. К сожалению, далеко не все ваши планы сегодня удастся осуществить. За то в конце дня вас непременно порадуют вкусным ужином.

Стрелец

Мир тонко намекает вам, что стоит проводить больше времени с друзьями. Прогулка на свежем воздухе – отличный вариант, чтобы собраться всем вместе в непринужденной обстановке. Наслаждайтесь моментами лета.

Козерог

Стремясь прыгнуть выше головы, вы рискуете потерять все. Услышьте совет высших сил и доверьтесь им. Время в скором времени поднимет вас на вершину. Не торопите события.

Водолей

Стремительные перемены порадуют вас. Сегодня вас ожидает необычный звонок. Это может быть простая случайность, но то, что вам расскажут, будет иметь в вашей жизни особое значение. Читайте знаки.

Рыбы

Погоня за счастьем может быть долгой и утомительной. Не лучше ли просто дождаться его. Синяя птица сядет сама на ваши плечи. Просто откажитесь на время от мирской суеты.

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