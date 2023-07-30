Гороскоп на день: 31 июля Девам и Козерогам стоит расслабиться и плыть по течению, а Ракам – набраться терпения

Вам удастся постичь тайны мироздания
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.
Спешка в этот день не сулит для вас ничего хорошего. Если у вас есть такая возможность, то отложите все свои дела на потом. Жизнь уходит, пока вы разбираетесь с рутиной. Начните жить здесь и сейчас.
Начало рабочей недели может оказаться для вас чересчур нагруженным. Уделите время расстановке приоритетов. Нельзя надеяться только на случай.
Мечты и надежды должны всегда исполняться в срок. Потому не стоит тянуть время, если на горизонте замаячила покупка, о которой вы давно мечтали. Экономия – это хорошо. Но сейчас у вас найдутся средства, чтобы побаловать себя.
Ваши попытки стать независимым непременно могут привести к обострению семейных отношений и конфликтам. Вам придется проявить немало терпения, чтобы не разорвать тонкие связи между вами окончательно.
Перемены в личной жизни хорошо скажутся на вашем ментальном здоровье. Лишний шум и суета навсегда покинут ваш дом, и вы сумеете заняться тем, чем любите.
Будущее туманно, но если вы будете стремиться от него убежать, то оно настигнет вас в наихудшем из своих сценариев. Звезды советуют вам отдаться на милость судьбе. Жизнь должна идти своим чередом, тогда и вы будете ловить моменты радости.
Счастье наполнит вашу жизнь до краев. Дарите его и другим. Простые, ни к чему не обязывающие подарки помогут изменить мнение окружающих о вас людей вокруг вас.
Вселенная преподаст вам важный урок. Так что стоит быть на чеку. К сожалению, далеко не все ваши планы сегодня удастся осуществить. За то в конце дня вас непременно порадуют вкусным ужином.
Мир тонко намекает вам, что стоит проводить больше времени с друзьями. Прогулка на свежем воздухе – отличный вариант, чтобы собраться всем вместе в непринужденной обстановке. Наслаждайтесь моментами лета.
Стремясь прыгнуть выше головы, вы рискуете потерять все. Услышьте совет высших сил и доверьтесь им. Время в скором времени поднимет вас на вершину. Не торопите события.
Стремительные перемены порадуют вас. Сегодня вас ожидает необычный звонок. Это может быть простая случайность, но то, что вам расскажут, будет иметь в вашей жизни особое значение. Читайте знаки.
Погоня за счастьем может быть долгой и утомительной. Не лучше ли просто дождаться его. Синяя птица сядет сама на ваши плечи. Просто откажитесь на время от мирской суеты.
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