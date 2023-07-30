Смертельное ДТП произошло на улице Коммунаров в Ижевске

Смертельное ДТП произошло в Ижевске на улице Коммунаров Фото: Сергей Грачёв

Вчера вечером, 29 июля, около 22:00 на перекрестке Коммунаров и Советская в Ижевске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщают очевидцы.

Водитель мотоцикла «Хонда» врезался в ограждение, после чего свалился вместе с пассажиром и транспортным средством в траншею, где проводились ремонтные работы.

По словам знакомых молодых людей, водитель мотоцикла скончался. Пассажир госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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