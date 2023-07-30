МЧС Удмуртии предупреждает о грозах 30 и 31 июля

От стихии пострадало 520 населенных пунктов Фото: Амир Закиров

Грозы и возможное усиление ветра ожидается в Удмуртии 30 и 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«По информации от Удмуртского Гидрометцентра, днем 30, ночью и днем 31 июля 2023 года местами на территории Удмуртии ожидаются грозы», – говорится в сообщении ведомства.

Известно, что за 29 июля в Приволжском федеральном округе во время сильного ветра пострадало 520 населенных пунктов. 76 человек пострадали, 9 погибло.

МЧС Удмуртии напоминает о правилах безопасности во время усиления ветра.

«Если ветер застал вас на улице, немедленно ищите укрытие в прочном здании. Не стоит прятаться около стен домов и на остановках общественного транспорта. Не подходите под линии электропередач и к оборвавшимся электропроводам, гнилым и старым, особенно одиночно стоящим деревьям. В доме плотно закройте окна и двери. Также в это время, управляя автотранспортом, стоит быть особенно внимательным на дорогах», – напоминает МЧС.

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